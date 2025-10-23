LIVE Sinner-Cobolli 6-2 ATP Vienna 2025 in DIRETTA | il n2 del mondo vince il primo set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-2 Gioco e primo set Sinner: termina in corridoio l’accelerazione di dritto di Cobolli. A-40 Prima al centro e dritto ad incrociare. Quarto set point per il numero 2 del mondo 40-40 Ancora un’ottima risposta di Cobolli, questa volta con il rovescio incrociato. Sinner spedisce lungo il rovescio in corsa Seconda 40-30 Risposta profonda di Cobolli sulla seconda dell’altoatesino che spedisce in rete il dritto 40-15 Si ferma in rete il dritto lungolinea di Sinner che ha cercato questo colpo in uscita dal servizio. 40-0 Prima perfetta alla T 30-0 Lunga la risposta di rovescio di Cobolli sulla seconda in kick di Sinner. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Cobolli 6-2, ATP Vienna 2025 in DIRETTA: il n.2 del mondo vince il primo set

