LIVE Sinner-Cobolli 6-2 7-6 ATP Vienna 2025 in DIRETTA | il n2 del mondo vince un derby di altissimo livello

22.12 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale di Sinner-Cobolli. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire quest'evento insieme a noi e vi invitiamo a rimanere sempre aggiornati sul nostro sito. Buon proseguimento di serata a tutti voi. 22.10 Quella di oggi è una grande risposta per Cobolli sul proprio livello e sui propri progressi. Il romano tornerà in campo settimana prossima nel Master 1000 di Parigi prima di prepararsi alle Finals di Coppa Davis dove proverà ad incantare il pubblico italiano 22.08 "Flavio sta giocando una stagione incredibile, migliora settimana dopo settimana.

