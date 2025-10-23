LIVE Sinner-Cobolli 6-2 6-6 ATP Vienna 2025 in DIRETTA | tie-break nel secondo set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-4 CHE ANGOLO!!! Scambio durissimo: Sinner comanda da fondo, Cobolli si difende profondo e con i piedi vicino alla riga. L’altoatesino chiude il punto con un rovescio favoloso giocato con i piedi nella metà destra del campo. Seconda 5-4 Prima ad uscire vincente. Sinner ora ha due servizi per chiudere il match 5-3 Doppio fallo, il primo della partita per il romano che ha provato a forzare la seconda a causa del posizionamento aggressivo di Sinner che era con i piedi ampiamente in campo. Seconda 4-3 Errore grave di Cobolli. Il romano aveva fatto un passo indietro in risposta ma spedisce lungo il dritto nel tentativo di trovare la profondità. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Cobolli 6-2, 6-6, ATP Vienna 2025 in DIRETTA: tie-break nel secondo set

