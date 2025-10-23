LIVE Sinner-Cobolli 6-2 2-3 ATP Vienna 2025 in DIRETTA | grande equilibrio nel secondo set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Seconda 40-30 Si spegne in rete la smorzata giocata da Sinner 40-15 Risposta profonda di Cobolli che però spedisce in rete il dritto successivo 30-15 Stecca il dritto il romano con la palla che termina di poco in corridoio 15-15 Cobolli prova ad aggredire la seconda di Sinner ma spedisce in rete la risposta di dritto 0-15 Doppio fallo, il primo del match 2-3 Gioco Cobolli: si ferma in rete il rovescio di Sinner. A-40 Si stampa sul nastro il dritto lungolinea di Sinner. Nuova palla game per Cobolli 40-40 Cobolli segue a rete la prima ad uscire ma spedisce lunga la volee bassa sulla risposta incrociata di Sinner A-40 Prima ad uscire e dritto dalla parte opposta per il romano che attacca in controtempo e chiude con la volee alta di dritto 40-40 Non ne approfitta Sinner che sbaglia la risposta. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Cobolli 6-2, 2-3, ATP Vienna 2025 in DIRETTA: grande equilibrio nel secondo set

