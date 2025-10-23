LIVE Sinner-Cobolli 6-2 2-2 ATP Vienna 2025 in DIRETTA | il n2 del mondo vince il primo set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Cobolli segue a rete la prima ad uscire ma spedisce lunga la volee bassa sulla risposta incrociata di Sinner A-40 Prima ad uscire e dritto dalla parte opposta per il romano che attacca in controtempo e chiude con la volee alta di dritto 40-40 Non ne approfitta Sinner che sbaglia la risposta. Seconda 40-A Regalo di Cobolli! Il romano perde il controllo del dritto vanificando un’ottima prima. 40-40 Termina in rete il dritto in uscita dal servizio del romano 40-30 Sinner accelera con il dritto incrociato dal centro e poi gioca la palla corta dalla parte opposta. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Cobolli 6-2, 2-2, ATP Vienna 2025 in DIRETTA: il n.2 del mondo vince il primo set

Scopri altri approfondimenti

Jannik Sinner sarebbe dovuto scendere in campo contro Cobolli alle 17.30. Per come stanno andando i match a Vienna, non penso che scenderà in campo prima delle 19/20 - facebook.com Vai su Facebook

Tennis, Vienna: super giovedì con 5 italiani in campo e il derby Sinner-Cobolli. Dove vederli in tv - X Vai su X

LIVE Sinner-Cobolli 6-2, 1-2, ATP Vienna 2025 in DIRETTA: il n.2 del mondo vince il primo set - 40 Punto da manuale: seconda carica ad uscire, dritto dalla parte opposta e volee bassa ... Segnala oasport.it

Sinner-Cobolli diretta 6-2 0-1, Atp Vienna: dove vederla (tv e streaming), precedenti e ranking - Da Berrettini a Musetti fino a derby azzurro tra Jannik Sinner e Flavio Cobolli. leggo.it scrive

Sinner-Cobolli all'Atp 500 di Vienna in diretta 6-2, 0-1: Jannik vince il primo set - Jannik, che all'esordio ha dominato il tedesco Altmaier in appena 58 minuti, non ha mai perso nei 16 precedenti contro avversari italiani. corriere.it scrive