40-30 Risposta profonda di Cobolli sulla seconda dell'altoatesino che spedisce in rete il dritto 40-15 Si ferma in rete il dritto lungolinea di Sinner che ha cercato questo colpo in uscita dal servizio. 40-0 Prima perfetta alla T 30-0 Lunga la risposta di rovescio di Cobolli sulla seconda in kick di Sinner. 15-0 Prima ad uscire e dritto dalla parte opposta. Nel primo set Sinner ha vinto il 58% dei punti con la prima, entrata il 71% delle volte, ed il 100% con la seconda. 5-2 Gioco Cobolli: splendido dritto lungolinea del romano, resta fermo Sinner. 40-30 Rimane corto l'attacco di dritto di Sinner.

© Oasport.it - LIVE Sinner-Cobolli 5-2, ATP Vienna 2025 in DIRETTA: l’altoatesino serve per il primo set