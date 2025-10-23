CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Seconda 15-30 Lunga la risposta di dritto di Sinner su una prima più lavorata. 0-30 Termina in corridoio il dritto in contropiede di Cobolli che allarga le braccia. Il romano ha trovato la riga sia con la prima che con il dritto successivo, ma Sinner ha sempre giocato con grande profondità. 0-15 Bellissima smorzata giocata da Sinner dopo una serie di accelerazioni con il dritto. 3-1 Gioco Sinner: lunga la risposta di Cobolli che aveva provato ad aggredire la seconda dell’avversario. Seconda 40-30 Punto stupendo vinto da Cobolli!! Il romano trova un angolo strettissimo con il rovescio incrociato, si apre il campo e chiude con un magistrale rovescio lungolinea giocato quasi in contro-balzo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sinner-Cobolli 3-1, ATP Vienna 2025 in DIRETTA: si rompe subito l’equilibrio