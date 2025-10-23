LIVE Sinner-Cobolli 2-1 ATP Vienna 2025 in DIRETTA | si rompe subito l’equilibrio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 Si stampa sul nastro il dritto dal centro del campo di Sinner che vanifica una buona prima Partenza ad altissimo livello per Jannik Sinner, subito estremamente concentrato in risposta. Cobolli non è partito male al servizio, ma non è bastato per essere al riparo dalle insidie del numero 2 del mondo. 2-1 Break Sinner: il numero 2 del mondo trova un angolo spaziale con il dritto stretto. 40-A Scambio ad altissima intensità, il primo a sbagliare è Cobolli che perde in lunghezza il dritto. Seconda 40-40 Sinner guadagna il centro del campo con l’ennesima risposta profonda. 🔗 Leggi su Oasport.it

