LIVE Sinner-Cobolli 1-1 ATP Vienna 2025 in DIRETTA | il romano si salva in apertura

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Seconda 40-40 Sinner guadagna il centro del campo con l’ennesima risposta profonda. L’altoatesino accelera con il dritto lungolinea e poi lascia scorrere il lob. A-40 Il rovescio incrociato di Sinner sbatte sul nastro, si impenna ed atterra in corridoio. 40-40 Sinner colpisce male la risposta di rovescio con la palla che atterra in corridoio Seconda 40-A Termina di poco fuori il dritto di Cobolli che ha cercato la riga per guadagnare la rete. 40-40 Risposta stupenda di Sinner d’incontro. L’altoatesino mette i piedi in campo, accelera di dritto e chiude con la volee a campo aperto. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Cobolli 1-1, ATP Vienna 2025 in DIRETTA: il romano si salva in apertura

