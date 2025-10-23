LIVE Sinner-Cobolli 1-1 ATP Vienna 2025 in DIRETTA | il romano si salva in apertura

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Seconda 40-40 Sinner guadagna il centro del campo con l’ennesima risposta profonda. L’altoatesino accelera con il dritto lungolinea e poi lascia scorrere il lob. A-40 Il rovescio incrociato di Sinner sbatte sul nastro, si impenna ed atterra in corridoio. 40-40 Sinner colpisce male la risposta di rovescio con la palla che atterra in corridoio Seconda 40-A Termina di poco fuori il dritto di Cobolli che ha cercato la riga per guadagnare la rete. 40-40 Risposta stupenda di Sinner d’incontro. L’altoatesino mette i piedi in campo, accelera di dritto e chiude con la volee a campo aperto. 🔗 Leggi su Oasport.it

