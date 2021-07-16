Leggi le notizie dell'Ultima OraLa notizia che stai cercando non è aggiornata o non è più raggiungibile!
Il ministro israeliano Ben Gvir visita un carcere e invoca la pena di morte per i detenuti – video ilfattoquotidiano.it
Us Acli, ‘La giornata nazionale – Lo sport che vogliamo’: edizione da record lapresse.it
Gaza, la sinistra attacca ma in Italia arrivano altri 49 studenti palestinesi ilgiornale.it
Una bomba scuote il tennis: “Testosterone alto, due tenniste donne sono in realtà…” cityrumors.it
"Bast.... cosa fai?" Il 39enne Marco Veronese ucciso a coltellate nel Torinese, colpito da un uomo ... gazzettadelsud.it
Scandalo NBA: scommesse, mafia, arresti eccellenti lidentita.it
Ad Apricena torna il 'Trofeo di Pizza Garganica'
Apricena ospita il quinto ‘Trofeo di Pizza Garganica’. L’appuntamento è per martedì 4 novembre a p... ► foggiatoday.it
Generatore di meme, riepilogo del 2025 e barra flottante in arrivo su Google Foto
Tre novità in lavorazione si aggiungono alla lunga lista di novità attese al debutto su Google Fot... ► tuttoandroid.net
THIS IS ME: LA LEZIONE PERFETTA DEL CORREGGERE IL TIRO IN UNO SHOW TELEVISIVO
La tv generalista è in crisi? No, a patto che si sappia farla, capendo quello che il pubblico desi... ► bubinoblog
ChatGPT fuori servizio: l’intelligenza artificiale si blocca in tutta Europa
ABBONATI A DAYITALIANEWS Diffuso malfunzionamento del servizio OpenAI ChatGPT è down in tutt... ► dayitalianews.com
Scoperto il perché del “litigio” tra la versione 10 di Fotocamera Pixel e GrapheneOS
Scoperto il vero motivo per cui la Fotocamera Pixel non funziona più su GrapheneOS e gli altri sis... ► tuttoandroid.net
Ducati Monster: nuovo motore e design. Prezzo
La nuova Monster segna la quinta generazione di una leggenda nata nel 1992. Cambia tutto, ma resta f... ► gazzetta.it
"Poveri Cristi" al Faraggiana per i 25 anni di Fondazione Comunità Novarese
Lo spettacolo “Poveri Cristi” di e con Ascanio Celestini accompagnato da Gianluca Casadei alla fis... ► novaratoday.it
Formazioni Ufficiali FCSB Bologna: le scelte per la sfida europea di Europa League
Formazioni Ufficiali FCSB Bologna: ecco gli schieramenti attuali dei rossoblu È tutto pronto per il... ► calcionews24.com
Arte globale a Tokyo: il Praemium Imperiale incorona cinque protagonisti
Nella Sala Horai del Meiji Kinenkan, a Tokyo, il 22 ottobre 2025 il Praemium Imperiale ha abbraccia... ► sbircialanotizia.it
Lilly tra gli sponsor di Milano Cortina 2026: salute al centro
Lilly diventa sponsor ufficiale dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026. Un... ► sbircialanotizia.it
Sei palestinesi dal campo profughi alla Brianza per uno spettacolo sulla pace
Sono arrivati a Monza, dove hanno incontrato il sindaco Paolo Pilotto, i sei ragazzi palestinesi p... ► monzatoday.it
Sanità connessa, la rotta di ICare 2025: IA, wearable e telemedicina
Alla giornata d’apertura di ICare 2025, 79° Congresso nazionale di SIAARTI a Roma, la presidente El... ► sbircialanotizia.it
Ucraina, Zelensky: "Piano di pace? Se la Russia è pronta a dialogare anche noi lo siamo" | Putin: "Le sanzioni degli Usa sono un atto ostile"
Il presidente ucraino: "Mosca teme la decisione dell'Ue sugli asset". Attacco russo con drone: uccis... ► tgcom24.mediaset.it
DIRETTA Conference League, Rapid Vienna Fiorentina: segui la cronaca LIVE
Calciomercato.it seguirà in tempo reale la partita della squadra viola La Conference League per pro... ► calciomercato.it
Manuela Arcuri e il divorzio: l’ultima indiscrezione
Manuela Arcuri, fine di un amore: l’attrice si separa dal marito Giovanni Di Gianfrancesco Dopo ann... ► 361magazine.com
Droga in casa a Bellagio, il cane Mitch trova cocaina e marijuana: denunciato 23enne
Nella mattinata di martedì 22 ottobre, i carabinieri di Bellagio, con il supporto della sezione op... ► quicomo.it
I cani, nuovi sold out per il tour nei club, annunciati gli open act
Si aggiungono due sold out all’ormai imminente tour de i cani, annunciati gli artisti che aprirann... ► spettacolo.eu
Negli archivi di Balenciaga a Parigi: là dove nascono i nuovi profumi
CRISTÓBAL Balenciaga è all’apice della popolarità quando, nel 1947, presenta la sua fragranza femmi... ► amica.it
Enrico Casella esalta Asia D’Amato: “Una combattente, una capitana: un esempio verso le Olimpiadi”
L’Italia sorride ai Mondiali 2025 di ginnastica artistica con il quinto posto conquistato da Asia D... ► oasport.it
Morto dopo essere caduto dal tetto di un capannone, in attesa dell'autopsia aperta un'inchiesta
Proseguono le indagini da parte dei carabinieri di Riccione e della medicina del lavoro dell’Ausl ... ► riminitoday.it
Rita De Crescenzo a ‘Belve’: la tiktoker napoletana sbarca su Rai2
Rita De Crescenzo, volto noto del web e figura divisiva del panorama social italiano, sarà tra le p... ► corrieretoscano.it
Roma, ICare 2025: innovazione e relazione ridisegnano la cura
A Roma si apre ICare 2025, il Congresso nazionale di SIAARTI: tre giorni di confronto, più di 2.800... ► sbircialanotizia.it
Vini dealcolati: licenze, accise e dove produrli. Ecco in anteprima cosa dice il decreto del governo
Dalle autorizzazioni all’ambiente di lavoro, il Gambero Rosso anticipa i contenuti del testo annunci... ► gamberorosso.it
Meteo: torna il sole, ma con un clima più fresco
Nel fine settimana torna il sole, ma con un abbassamento delle temperature. “Una vasta e dinamica ... ► novaratoday.it
Giornata della Legalità a Ponticelli: il Procuratore Gratteri accolto da centinaia di ragazzi
Si è svolta al PalaVesuvio di Ponticelli la “Giornata della legalità” organizzata dalla “Nippon Napo... ► lifeandnews.it
Regione, il Pd rimescola le carte: cambia una casella, Gengaro c’è
Tempo di lettura: 2 minutiNel Partito Democratico irpino la quiete non arriva mai. Ogni tornata el... ► anteprima24.it
81° anniversario dei trucidati di piazza Martiri e piazza Cavour
Cerimonia commemorativa per ricordare i trucidati di piazza Martiri e di piazza Cavour a Novara.Ve... ► novaratoday.it
Supercantabimbi: quando le canzoni insegnano inclusione (ai bambini e ai grandi)
Nasce da una canzone scritta “di pancia” su autismo e inclusione e diventa un progetto stabile che ... ► dailyshowmagazine.co
Elisabetta Franchi esulta sui social con champagne e dito medio: “La giustizia ha parlato e io brindo a me”
Bologna, 23 ottobre 2025 – “Il gesto parla da solo. Ho vinto, ma ve ne parlerò presto”. Elisabetta ... ► ilrestodelcarlino.it
Quando 190 ciabatte diventano un'opera d'arte
Fino all'8 febbraio 2026 un’orchestra suona a Lafayette Anticipations, ma senza strumenti musicali: ... ► vanityfair.it
Bellingham non trattiene la gioia dopo Real Madrid Juve: «Era da tanto che non segnavo. Ho sognato quel momento, tornare in Champions e contro una grande squadra»
di Redazione JuventusNews24Bellingham, centrocampista del Real Madrid, ha rilasciato queste dichiara... ► juventusnews24.com
Clamorosa decisione della Cina: Mosca spiazzata, cosa succede adesso
L’azione della Cina, che giunge in un momento già complesso per i mercati energetici globali, rappr... ► tvzap.it
Bagnacavallo, buoni spesa fino a 18mila euro e contributi una tantum: nuove risorse per gli alluvionati
La Giunta comunale di Bagnacavallo ha stabilito, nella seduta del 21 ottobre, la riapertura dei te... ► ravennatoday.it
Perché i bambini piccoli si ammalano di più nella stagione influenzale: lo studio sul sistema immunitario
Una nuova ricerca statunitense conferma che i bambini tra i tre e i cinque anni sono i più esposti ... ► fanpage.it
Jim Carrey nel guanto di Freddy? La scommessa di Chuck Russell
Un nome inatteso attraversa la nebbia di Springwood: Jim Carrey. L’idea non nasce dai fan, ma da Ch... ► sbircialanotizia.it
Dietro gli attacchi di Pd e M5s alla Gdf c’è l’imbarazzo per le indagini su Arcuri
Giallorossi furiosi per l’audizione che lascia ombre sulla fornitura di mascherine cinesi. Meloni: ... ► laverita.info
Serie A, Milan Pisa: oltre 70mila tifosi presenti a San Siro domani sera
In occasione di Milan-Pisa, gara in programma domani sera alle ore 20:45, si attendono oltre 70mila ... ► pianetamilan.it
Kostic, cuori bianconeri dopo Real Madrid Juve: il messaggio del serbo dopo la sconfitta in Champions League al Bernabeu – FOTO
di Redazione JuventusNews24Kostic, esterno della Juve, ha scritto questo messaggio dopo la sconfitta... ► juventusnews24.com
Novembre musicale: Masini canta al Palaforum e Michael Jackson rivive al Pirandello, ma tutto nello stesso weekend
Due grandi eventi nella stessa data. Il 29 novembre Marco Masini porterà al Palaforum Bellavia del... ► agrigentonotizie.it
Metro blu M4 a Milano sospesa per un problema sulla linea, rallentamenti sulla linea gialla M3
La metropolitana blu di Milano M4 è momentaneamente sospesa in entrambe le direzioni a causa di un ... ► fanpage.it
Una bomba scuote il tennis: “Testosterone alto, due tenniste donne sono in realtà…”
Nel mondo del tennis, esplode un caso simile a quello che ha coinvolto la pugile algerina Imane Khe... ► cityrumors.it
Caso Sangiuliano, Garante Privacy sanziona Rai la per il servizio di Report
Il Garante per la protezione dei dati personali ha irrogato e notificato alla Rai – Radio Televisio... ► lapresse.it
Arezzo, domenica l’esercitazione comunale di Protezione Civile “Prometheus 2025”
Domenica 26 ottobre Arezzo ospiterà “Prometheus 2025”, l’esercitazione comunale di Protezione Civil... ► lortica.it
Antonio Conte, DIMISSIONI PER CAUSE AVVERSE: “Ci sono troppi giocatori in rosa” | È finita malissimo
Antonio Conte, DIMISSIONI PER CAUSE AVVERSE: “Ci sono troppi giocatori in rosa” | È finita malissim... ► napolipiu.com
Ponte di Borgo Santa Maria, l'Astral conferma: riapertura a fine ottobre
Ora è confermato: il ponte di Borgo Santa Maria riaprirà a fine mese con specifica ordinanza dell’... ► latinatoday.it
Sanifonds Trentino, il modello territoriale premiato al Global Welfare Summit
Nella città che guarda dall’alto l’intero orizzonte, Roma, il percorso di Sanifonds Trentino trova ... ► sbircialanotizia.it
Us Acli, ‘La giornata nazionale – Lo sport che vogliamo’: edizione da record
Una ‘Giornata’ da record per l’Us Acli. Quasi 100 eventi in tutto il Paese per promuovere una prati... ► lapresse.it
ICare 2025, Cappellacci: SSN priorità tra risorse, tutele e riforme
All’apertura di ICare 2025, la sanità italiana si dà appuntamento per mettere a fuoco impegni e res... ► sbircialanotizia.it
Spari alle Case Nuove contro un appartamento
Questo pomeriggio, i carabinieri della Compagnia Stella e del nucleo Radiomobile di Napoli sono in... ► napolitoday.it
Il festival a Villa Trabia, Zagara d'Autunno all'Orto Botanico, tour delle fontane: cosa fare nel weekend
Un altro weekend denso di appuntamenti in città, con varie iniziative ed eventi prima del prossimo... ► palermotoday.it
Autista ucciso,confermati fermi 3 ultrà
17.55 Il Gip convalida il fermo per i tre ultrà della Sebastiani Basket Rieti per l'agguato al pull... ► televideo.rai.it
Ex Asu, governo Schifani pronto a dare il via libera all'assunzione di altri 259 lavoratori
Il governo Schifani si prepara ad approvare l'appendice al Piano assunzionale 2025 della Servizi a... ► palermotoday.it
LIVE Ciclismo su pista, Mondiali 2025 in DIRETTA: Nulla da fare per Moro, torna Vece nella velocità
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18:00 Si qualifica la sudamericana, nulla da fare per Nak... ► oasport.it
Mare Fuori 6, il futuro di Rosa: Maria Esposito prende tempo
Rosso acceso, sguardo fermo, parole misurate. Alla Festa del Cinema di Roma, mentre si accendono gl... ► sbircialanotizia.it
La sede del Moto club Pontedera intitolata a Enio Franceschini
Pontedera, giovedì 23 ottobre 2025 – Il Moto Club Pontedera ricorda Enio Franceschini, scomparso al... ► lanazione.it
C’è un bug nascosto dell’iPhone che ti fa fare errori da anni (non è colpa tua)
Se negli ultimi tempi hai notato un aumento inspiegabile di errori di battitura sul tuo iPhone, pot... ► cultweb.it
Mafia, scommesse e gare truccate, choc nella Nba
AGI - La NBA, la lega di basket più famosa al mondo, è stata travolta da uno scandalo scommesse che... ► agi.it
WWE: Nessun interesse per Adam Copeland al retirement match di John Cena. Chi sarà il suo l’ultimo avversario?
Nessun accordo per Adam Copeland La WWE ha definito i piani per il match d’addio di John C... ► zonawrestling.net
Titolo Juve Borsa: quotazioni e info utili sulle azioni bianconere
di Redazione JuventusNews24Titolo Juve Borsa: Juventus FC è un club quotato in borsa. Ecco le inform... ► juventusnews24.com
Fenerbahce Stoccarda (Europa League, 23 10 2025 ore 18:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici
Terzo turno di Europa League con il Fenerbahce di Tedesco che deve vedersela con lo Stoccarda di Ho... ► infobetting.com
Il ministro israeliano Ben Gvir visita un carcere e invoca la pena di morte per i detenuti – video
Un nuovo video del ministro della Sicurezza israeliano, Itmar Ben Gvir, girato nelle carceri davan... ► ilfattoquotidiano.it
“Fuori dopo 17 anni”. Decisione clamorosa di Mediaset, stop al conduttore
Mediaset si prepara a rivoluzionare i propri palinsesti con una serie di novità che riguardano le r... ► caffeinamagazine.it