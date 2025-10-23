Live Roma-Viktoria Plzen 0-0 | inizia la partita

Romadailynews.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma – Terza giornata della fase campionato dell’Europa League, la Roma di Gasperini, dopo una vittoria e una sconfitta, ospita all’Olimpico i cechi del Viktoria Plzen, con l’obiettivo di prendere ulteriori tre punti nella corsa agli ottavi di finale. Roma (3-4-2-1): Svilar; Ziolkowski, Mancini, Hermoso; Celik, Koné, El Aynaoui, Wesley; Soulé, Dybala; Dovbyk. A disp.: Gollini, De Marzi, Rensch, Cristante, Ndicka, Pellegrini, Ferguson, Tsimikas, Bailey, Pisilli, Ghilardi, El Shaarawy. All.: Gian Piero Gasperini. Viktoria Plzen (4-3-1-2): Jedlicka; Paruska, Dweh, Jemelka, Spacil; Memic, Cerv, Souaré; Ladra; Durosinmi, Adu. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

live roma viktoria plzen 0 0 inizia la partita

© Romadailynews.it - Live Roma-Viktoria Plzen 0-0: inizia la partita

Leggi anche questi approfondimenti

live roma viktoria plzenRoma-Viktoria Plzen LIVE, risultato in diretta della partita di Europa League - La Roma sfida il Viktoria Plzen nel match della 3ª giornata di Europa League 2025- Lo riporta fanpage.it

live roma viktoria plzenRoma-Viktoria Plzen LIVE 0-0 - Terza giornata di Europa League per la squadra di Gasperini, che nelle prime due ha totalizzato una vittoria e una sconfitta ... Riporta calciomercato.com

live roma viktoria plzenRoma-Viktoria Plzen diretta Europa League: segui la partita della squadra di Gasperini oggi LIVE - Gasperini chiede gol e una prestazione importante alla sua squadra: segui il match in tempo reale ... Riporta corrieredellosport.it

Cerca Video su questo argomento: Live Roma Viktoria Plzen