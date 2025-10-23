CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olimpia Milano-Valencia, match valevole per la sesta giornata dell’Eurolega 2025-2026. L’occasione per i ragazzi di Ettore Messina di trovare continuità in questo avvio di stagione. Secondo impegno casalingo stagionale in Eurolega per Milano, che attende al Forum gli spagnoli del Valencia. E Milano che va a caccia della prima vittoria casalinga in Europa – dopo il tanto discusso ko subito contro il Monaco – e della seconda vittoria consecutiva dopo il bel successo ottenuto in Lituania contro il Kaunas. Continuità che passa dalla conferma del buon momento di Guduric, ma anche dalle conferme di Booker, Bolmaro, Ricci e nella speranza di ritrovare con maggior costanza giocatori come Shields e Brooks, senza dimenticare le buone prestazioni di Ellis e Dunston. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Olimpia Milano-Valencia, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: partita per chiarire lo status europeo