LIVE Olimpia Milano-Valencia 18-24 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | rimbalzi e attacco premiano gli spagnoli
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18-29 Difesa pessima di Milano, canestro di Sako e timeout obbligato per Messina 18-27 Parte malissimo il secondo quarto, con la tripla di Montero Si chiude un primo quarto di sofferenza per Milano, che con 12 rimbalzi subiti e l’19 da oltre l’arco permette a Valencia di chiudere avanti 18-24 Due su due per Badio, ora decisivo per Valencia 18-22 Due su due per Booker dalla lunetta, Milano bene nei falli subiti nel primo quarto 16-22 Ancora Badio a segno 16-20 Due su due ai liberi per Guduric 14-20 Ennesimo rimbalzo offensivo degli spagnoli e segna Badio 14-18 Canestro di De Larrea 14-16 Uno su due ai liberi per Bolmaro, che poi riprende il rimbalzo. 🔗 Leggi su Oasport.it
