LIVE Olimpia Milano-Valencia 100-103 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | l’EA7 sfiora il miracolo ma va ko al Forum

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude dunque così la nostra DIRETTA LIVE. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport. Buon proseguimento di serata! TOP SCORER – MILANO: Bolmaro con 31 punti, VALENCIA: Thompson con 16 punti Non entra la tripla di Brooks e finisce qui. Pesano le triple del Valencia nel terzo quarto e un’Olimpia che per 30 minuti ci ha capito poco in attacco. 100-103 Tripla di Montero a 40? dalla fine 100-100 Zero su due ai liberi per Moore! 100-100 ARMANIII BROOKSSSSSS PAREGGGIOOOO MILANOOOO A 2? DALLA FINE! 98-100 Due su due per Bolmaro, a 31 punti segnati! 96-100 Canestro di Moore 96-98 LEANDROOOO BOLMAROOOOOOOOOOOO 93-98 Due su due ai liberi per Montero 93-96 TRIPLAAAAA DI BROOKS!!!!!! MILANO A -3!!! 90-96 Uno su due ai liberi per Pradilla 90-95 TRIPLA DI BROOKSSSSS 87-95 Uno su due ai liberi per Reuvers e Valencia allunga di nuovo 87-94 Due su due ai liberi per Montero 87-92 Tre su tre ai liberi di Shields! 84-92 Due su due ai liberi per Pradilla 84-90 Nuovo -6 con la tripla di Brooks 81-90 Tripla di Costello 81-87 Ancora Pippo Ricci! 79-87 Canestro di Thompson 79-85 Pippooooo Riccccciiii! -6 77-85 BROOKSSSS DA OLTRE L’ARCO! MILANO A -8! 74-85 Tripla per Ricci a chiudere il terzo quarto! 71-85 Canestro di Pradilla 71-83 Due su due del solito Bolmaro 69-83 A segno Bolmaro con il libero aggiuntivo 68-83 Ancora e sempre Bolmaro! Segna e subisce fallo 66-83 Canestro di De Larrea 66-81 Canestro di Sestina, prova a chiudere in crescita il terzo quarto Milano 64-81 Due su due ai liberi per Bolmaro 62-81 Canestro di Brooks 60-81 Canestro di Costello che subisce anche fallo 60-79 Si sblocca Milano con Guduric 57-79 Due su due ai liberi per Moore, ora solo Valencia in campo 57-77 Canestro di Moore e Milano che non sa cosa fare per fermare gli spagnoli, che sono a 1324 da tre 57-75 Assurdo al Forum, non sbaglia nulla Valencia da oltre l’arco! 57-72 Non si ferma Valencia, questa volta da tre colpisce Taylor 57-69 Ancora una tripla, ora con Thompson 57-66 Schiacciata spettacolo di Ellis 55-66 Ancora una tripla per Valencia, che corre velocissima 55-63 Risponde Pippo Ricci! 52-63 Terza tripla consecutiva di Valencia, ancora con Reuvers 52-60 Canestro di Booker su assist di Bolmaro 50-60 Ancora una tripla, questa volta con Reuvers e nuovo +10 Valencia 50-57 Canestro del solito Bolmaro 48-57 Avvio di ripresa con la tripla di Pradilla Primo tempo difficile per Milano, che subisce ben 54 punti, tocca anche il -17, ma nel finale un grande Bolmaro rilancia l’Olimpia che chiude a -6. 🔗 Leggi su Oasport.it

