LIVE Olimpia Milano-Valencia 0-0 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | pronti alla palla a due!

20:30 Si comincia! Primo possesso Milano 20:28 Questo lo starting five scelto da Ettore Messina per l'inizio del match: Ellis, Bolmaro, Shields, Ricci, Booker. Tra i 12 di serata anche il neoacquisto, ed ex di Valencia, Sistina 20:25 Tra le statistiche che potrebbero essere decisive oggi ci sono sicuramente i rimbalzi, fondamentale che vede il Valencia tra le migliori formazioni d'Europa. Limitare le seconde occasioni agli spagnoli sarà importantissimo per Booker e compagni. 20:20 Milano ha sin qui la miglior difesa dell'Eurolega, con soli 386 punti subiti (Valencia ne ha subiti 469), ma anche il secondo peggior attacco, con soli 391 punti segnati (gli spagnoli sono a quota 462).

