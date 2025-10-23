CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.22 Medvedev ha perso il primo set con Moutet per 7-6 ed è 1-1 nel secondo. Al termine della partita toccherà ad Arnaldi-Zverev, poi Sinner-Cobolli e, infine, Musetti-Etcheverry. La sfida dunque potrebbe iniziare molto, molto tardi, a meno che non avvenga uno spostamento di campo. 15.31 Dopo 3 ore e 18 minuti di partita Berrettini si è portato a casa il successo contro il britannico Norrie col punteggio di 7-6 (6) 6-7 (9) 6-4. Si compone così il primo quarto di finale, vista la sfida contro Alex de Minaur. Ora scenderà in campo sul Centrale Daniil Medvedev e Corentin Moutet. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Musetti-Etcheverry, ATP Vienna 2025 in DIRETTA: si rischia di giocare di notte. Ipotesi cambio di campo