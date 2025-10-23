LIVE Musetti-Etcheverry ATP Vienna 2025 in DIRETTA | partita fondamentale per le Finals
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-NORRIE DALLE 12.00 LA DIRETTA LIVE DI ARNALDI-ZVEREV (3° MATCH DALLE 12.00) LA DIRETTA LIVE DI SINNER-COBOLLI (NON PRIMA DELLE 17.30) Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta LIVE del match tra Lorenzo Musetti e l’argentino Tomas Martin Etcheverry valido per gli ottavi di finale dell’ ATP 500 di Vienna, torneo che il nostro azzurro sta usando per cercare di avvicinarsi sempre di più alla qualificazione matematica per le ATP Finals di Torino che inizieranno tra alcune settimane. Il toscano è il favorito per la vittoria finale nel match contro il numero 60 del ranking mondiale. 🔗 Leggi su Oasport.it
Altre letture consigliate
Italiani in campo DOMANI – Giovedì 23 ottobre ATP Vienna (Indoor Hard) Berrettini vs Norrie – ore 12:00 ? Arnaldi vs Zverev – 2° incontro (13:30) ? Sinner vs Cobolli – NB 17:30 Etcheverry vs Musetti – NB 20:15 - X Vai su X
+40 PER MUSETTI Lorenzo Musetti batte Hamad Medjedovic in due set a Vienna e accede al secondo turno. Sono altri 40 punti nella Race per le ATP Finals di Torino per Lorenzo, che "risponde" alla vittoria di de Minaur. Etcheverry - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Musetti-Etcheverry, ATP Vienna 2025 in DIRETTA: in palio punti pesanti per le Finals - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta LIVE del match tra Lorenzo Musetti e ... Si legge su oasport.it
Dove vedere in tv Musetti-Etcheverry, ATP Vienna 2025: orario, programma, streaming - Il secondo turno degli Erste Bank Open 2025 di tennis, torneo di categoria ATP 500, in corso a Vienna, in Austria, si completerà domani, giovedì 23 ... Si legge su oasport.it
Pronostico Etcheverry-Musetti 23 Ottobre: Ottavi ATP Vienna 2025 - Si scende in campo, Giovedì 23 Ottobre, per giocare gli ottavi di finale dell'ATP Vienna 2025: pronostico Etcheverry- bottadiculo.it scrive