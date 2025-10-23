CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta LIVE del match tra Lorenzo Musetti e l’argentino Tomas Martin Etcheverry valido per gli ottavi di finale dell’ ATP 500 di Vienna, torneo che il nostro azzurro sta usando per cercare di avvicinarsi sempre di più alla qualificazione matematica per le ATP Finals di Torino che inizieranno tra alcune settimane. Il toscano è il favorito per la vittoria finale nel match contro il numero 60 del ranking mondiale. Il percorso di Musetti in questo torneo è iniziato perfettamente, con la vittoria per 2-0 (6-4, 6-3) in 1 ora e 19 minuti contro il serbo Hamad Medjedovic. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Musetti-Etcheverry, ATP Vienna 2025 in DIRETTA: in palio punti pesanti per le Finals