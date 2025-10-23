LIVE Musetti-Etcheverry ATP Vienna 2025 in DIRETTA | in campo Arnaldi contro Zverev lunga attesa per il toscano
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.07 Calato il sipario sulla sfida tra Medvedev e Moutet, col successo a sorpresa del francese col punteggio di 7-6 (3) 6-4. Tra poco scenderanno in campo Arnaldi-Zverev, poi Sinner-Cobolli e, infine, Musetti-Etcheverry. La sfida dunque potrebbe iniziare molto, molto tardi, a meno che non avvenga uno spostamento di campo. 17.22 Medvedev ha perso il primo set con Moutet per 7-6 ed è 1-1 nel secondo. Al termine della partita toccherà ad Arnaldi-Zverev, poi Sinner-Cobolli e, infine, Musetti-Etcheverry. La sfida dunque potrebbe iniziare molto, molto tardi, a meno che non avvenga uno spostamento di campo. 🔗 Leggi su Oasport.it
