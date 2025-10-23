CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.31 Dopo 3 ore e 18 minuti di partita Berrettini si è portato a casa il successo contro il britannico Norrie col punteggio di 7-6 (6) 6-7 (9) 6-4. Si compone così il primo quarto di finale, vista la sfida contro Alex de Minaur. Ora scenderà in campo sul Centrale Daniil Medvedev e Corentin Moutet. 14.44 Buon pomeriggio amici di OA Sport. Il match di Musetti rischia di iniziare tardissimo. Sta iniziando ora il terzo set tra Berrettini e Norrie: siamo già a 2 ore e 40? di partita. A seguire A seguire Medvedev-Moutet, Arnaldi-Zverev e Sinner-Cobolli. Solo dopo tutte queste partite toccherà a Musetti. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Musetti-Etcheverry, ATP Vienna 2025 in DIRETTA: Berrettini vince una maratona, bisognerà attendere per il toscano