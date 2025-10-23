CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Seconda. 15-40 Altro errore di Etcheverry!! Seconda. 15-30 Grandissima accelerazione dell’azzurro! 15-15 Non resta in campo il colpo di Musetti. 0-15 Esce il dritto in cross di Etcheverry. INIZIA IL SECONDO SET! 23.07 Con un finale titubante, Musetti porta a casa il primo set che, oltre l’ultimo game, è stato quasi dominato dall’azzurro! 6-3 SET MUSETTI!!! Esce il dritto di Etcheverry che regala il primo parziale all’azzurro! A-40 Questa volta la volée è vincente, ed era molto più difficile di quella di prima. 40-40 In rete una volée comoda, che errore di Lorenzo. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Musetti-Etcheverry 6-3, ATP Vienna 2025 in DIRETTA: l'azzurro domina e vince il primo set!