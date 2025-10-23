LIVE Musetti-Etcheverry 6-3 6-4 ATP Vienna 2025 in DIRETTA | vittoria dominante dell’azzurro contro un ostico argentino!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.54 Ottima prova per l’azzurro che serve con il 67% di prime palle in campo, raccogliendo l’81%, mentre Etcheverry serve anche lui con il 67% ma raccoglie il 70%. La differenza la fanno le prime palle grazie alle quali Lorenzo raccoglie il 52%, l’argentino solo il 39%. 6-3, 6-4 GAME, SET AND MATCH!! Si va ai quarti di finale dell’ATP 500 di Vienna!! Musetti incontrerà Moutet! Che match che ha giocato l’azzurro!! Seconda. 40-0 Esce anche il dritto dell’argentino!! Tre match point! Seconda. 30-0 Esce il rovescio di Etcheverry dopo uno scambio lungo! Seconda palla. 🔗 Leggi su Oasport.it
