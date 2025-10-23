CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 In corridoio il dritto di Musetti. Seconda. 15-0 Prima vincente importante di Lorenzo! 4-3 GAME ETCHEVERRY!! Esce la risposta di Musetti e l’argentino continua a sperare nella rimonta nel secondo set! 40-0 Grandissima demi volée dell’argentino! 30-0 Ace dell’argentino. 15-0 Servizio e dritto di Etcheverry. 4-2 GAME MUSETTI!! Con un altro ace, Lorenzo chiude un altro servizio! Seconda palla. 40-15 MUSETTI A RETE É UN MURO!! Seconda. 30-15 Prima vincente! 15-15 Alla fine Etcheverry deve cedere e mandare il dritto in rete. 0-15 In rete il rovescio di Musetti. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Musetti-Etcheverry 6-3 4-3, ATP Vienna 2025 in DIRETTA: il carrarino cerca il secondo break nel set!