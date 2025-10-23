LIVE Musetti-Etcheverry 6-3 3-2 ATP Vienna 2025 in DIRETTA | l’azzurro resta avanti nel secondo set alla ricerca del secondo set!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Alla fine Etcheverry deve cedere e mandare il dritto in rete. 0-15 In rete il rovescio di Musetti. Seconda palla. 3-2 GAME ETCHEVERRY! L’argentino resiste e resta nella scia di Musetti. 40-30 Prima vincente di Etcheverry. 30-30 Erroraccio dell’argentino che manda fuori un dritto comodo. 30-15 Lo slice di Musetti manda fuori tempo il dritto di Etcheverry, che finisce in rete. Seconda. 30-0 Non riesce il passante di dritto in corsa a Musetti. 15-0 Servizio e dritto. 3-1 GAME MUSETTI!! Con l’ace, il carrarino chiude il gioco. 40-15 Ottimo dritto in side out dell’argentino. 🔗 Leggi su Oasport.it
