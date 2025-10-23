LIVE Musetti-Etcheverry 5-2 ATP Vienna 2025 in DIRETTA | l’azzurro è vicino a vincere un primo set giocato benissimo!

Oasport.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-2 GAME MUSETTI!!! Lorenzo spinge con il dritto, Etcheverry non può difendersi! Che partita fin qui dell’azzurro! 40-15 ACE DI MUSETTI! 30-15 Prima vincente! 15-15 ANCORA CON IL PASSANTE LORENZO!!! Musetti trova un altro grande rovescio lungolinea. Seconda palla. 0-15 Altro grandissimo passante dell’argentino! 4-2 GAME ETCHEVERRY! A fatica, dopo dei grandi punti dell’azzurro, l’argentino resta in scia. 40-30 DRITTONE IN CROSS DI MUSETTI! 40-15 Prima vincente. 30-15 Volée vincente di Etcheverry. 15-15 In rete il rovescio dell’argentino. 15-0 Etcheverry trova il passante. 🔗 Leggi su Oasport.it

live musetti etcheverry 5 2 atp vienna 2025 in diretta l8217azzurro 232 vicino a vincere un primo set giocato benissimo

© Oasport.it - LIVE Musetti-Etcheverry 5-2, ATP Vienna 2025 in DIRETTA: l’azzurro è vicino a vincere un primo set giocato benissimo!

Altre letture consigliate

live musetti etcheverry 5Musetti diretta Atp Vienna: segui la sfida contro Etcheverry di oggi live - Il tennista italiano dopo aver eliminato il serbo Medjedovic affronta nel secondo turno l'argentino: tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... Scrive corrieredellosport.it

live musetti etcheverry 5Atp Vienna, Musetti vince al debutto con Medjedovic e vola agli ottavi: ora c'è Etcheverry - Il tennista carrarino debutta all'Open austriaco contro il greco: in palio non solo la qualificazione al secondo turno ma anche punti pesanti nella corsa alle Finals di Torino. Segnala msn.com

live musetti etcheverry 5LIVE Musetti-Hanfmann 7-6 7-5 , ATP Bruxelles 2025 in DIRETTA: vittoria matura dell’azzurro che raggiunge i quarti di finale! - 36 Termina qui questa cronaca testuale in Diretta LIVE di OA Sport! Da oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Live Musetti Etcheverry 5