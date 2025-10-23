LIVE Musetti-Etcheverry 5-2 ATP Vienna 2025 in DIRETTA | l’azzurro è vicino a vincere un primo set giocato benissimo!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-2 GAME MUSETTI!!! Lorenzo spinge con il dritto, Etcheverry non può difendersi! Che partita fin qui dell’azzurro! 40-15 ACE DI MUSETTI! 30-15 Prima vincente! 15-15 ANCORA CON IL PASSANTE LORENZO!!! Musetti trova un altro grande rovescio lungolinea. Seconda palla. 0-15 Altro grandissimo passante dell’argentino! 4-2 GAME ETCHEVERRY! A fatica, dopo dei grandi punti dell’azzurro, l’argentino resta in scia. 40-30 DRITTONE IN CROSS DI MUSETTI! 40-15 Prima vincente. 30-15 Volée vincente di Etcheverry. 15-15 In rete il rovescio dell’argentino. 15-0 Etcheverry trova il passante. 🔗 Leggi su Oasport.it
