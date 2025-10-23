LIVE Musetti-Etcheverry 1-0 ATP Vienna 2025 in DIRETTA | l’azzurro annulla palla break all’argentino!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-0 BREAK MUSETTI!! Il nastro porta via il dritto di Etcheverry e l’azzurro gli strappa il servizio! Non c’è la prima. 15-40 ANCORA CON IL ROVESCIO!! Musetti trova un altro lungolinea vincente!! Due palle break per lui! 15-30 La risposta profonda dell’azzurro manda fuori tempo il rovescio di Etcheverry. 15-15 Ace di Etcheverry. 0-15 IL ROVESCIO DI MUSETTI!!! Lorenzo trova il lungolinea! 1-0 GAME MUSETTI! Salvando una palla break, Lorenzo conquista il primo gioco del match grazie ad una prima palla ottima! A-40 Servizio e dritto del toscano. 40-40 Si allunga il game, con il dritto in side in di Musetti che non trova il campo. 🔗 Leggi su Oasport.it
