LIVE Musetti-Etcheverry 0-0 ATP Vienna 2025 in DIRETTA | inizia il match del tennista toscano!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Seconda palla. 15-0 Esce il dritto di Etcheverry! INIZIA IL MATCH! SERVE MUSETTI! 22.19 Termina il riscaldamento, il match può iniziare! 22.16 Tennisti in campo per il riscaldamento! 22.14 Manca pochissimo all’ingresso in campo dell’azzurro! 22.11 La prima e unica sfida tra il nostro azzurro e il tennista argentino è avvenuta proprio quest’anno, il 24 aprile, quando Musetti vinse il primo turno dell’ATP Masters 1000 di Madrid per 2-0 (7-6, 6-2). 22.08 Ricordiamo anche che nel programma di oggi, con Arnaldi che è stato battuto da un quasi ingiocabile Zverev, è arrivata la bellissima vittoria di Matteo Berrettini contro Norrie, dopo quasi 3 ore e 20 di match! 22. 🔗 Leggi su Oasport.it
