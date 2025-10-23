LIVE MotoGP GP Malesia 2025 in DIRETTA | Bezzecchi cerca conferme a Sepang

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari e tv della giornata Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del venerdì del Gran Premio di Malesia, ventesimo e terzultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025. Sul tracciato di Sepang ci attende una giornata di grande importanza per capire quali saranno i reali valori in pista. Si inizierà a fare sul serio e proveremo a chiarire i tanti punti di domanda che albergano sul tracciato malese, con la Ducati che parte come favorita, ma i rivali sembrano avere mosso passi in avanti. Quale sarà il programma della giornata? La classe regina darà il via al proprio lavoro alle ore 04. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Malesia 2025 in DIRETTA: Bezzecchi cerca conferme a Sepang

Contenuti che potrebbero interessarti

Bezzecchi carico per il weekend MotoGP in Malesia: "Ma non mi sento il più forte". Aprilia si confermerà al top anche a Sepang? $motogp $malaysiangp $marcobezzecchi $mb72 $aprilia $corsedimoto - X Vai su X

#MotoGP #MotoGP2025 #Sepang #MalaysianGP #Motorionline GP Malesia, #Yamaha: #AugustoFernandez torna in pista con il #V4 I dettagli nel primo commento - facebook.com Vai su Facebook

LIVE MotoGP, GP Malesia 2025 in DIRETTA: Bezzecchi cerca conferme a Sepang - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari e tv della giornata Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del ... Da oasport.it

MotoGP, Gp Malesia 2025: dove vedere in tv e streaming la gara di Sepang. Bezzecchi on fire, Bagnaia cerca se stesso - Dove vedere in tv e streaming il GP Malesia a Sepang 2025, scopri il programma completo del weekend con la sfida tra Bagnaia e Bezzecchi per il terzo posto nel Mondiale ... Scrive sport.virgilio.it

MotoGP Malesia, dove vederla in tv e in streaming: Biaggi Shock "Bagnaia via dalla Ducati" - L'incredibile indiscrezione di Max Biaggi lascia tutti attoniti: dove vedere il GP della Malesia di MotoGP in streaming e in diretta tv in chiaro ... Da libero.it