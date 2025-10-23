CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.39 Nei fatti stiamo recuperando la migliore Asia D’Amato dopo due anni difficilissimi a causa degli infortuni. Oggi non può lottare per una medaglia, ma la sostanza che ci sta mettendo è significativa per il prossimo futuro. 14.38 Asia D’Amato premiata con un rilevante 13.966 per il dty alla tavola, come Sugihara. Melnikova si deve accontentare di 12.800 sui dieci centimetri. Attenzione. 14.37 Bellissimo il doppio avvitamento di Asia D’Amato al volteggio! Era quello che ci voleva! 14.36 INCREDIBILEEEEEEEE! Angelina Melnikova è caduta alla trave! Cambia tutto! Lotta apertissima per l’oro, Nemour ne può approfittare. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Ginnastica artistica, Mondiali 2025 in DIRETTA: sfida Melnikova-Nemour per l’oro, D’Amato nella mischia