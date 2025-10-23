LIVE Ginnastica artistica Mondiali 2025 in DIRETTA | Melnikova si riprende tutto con il brivido Asia D’Amato quinta
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie a tutti per averci seguito durante la finale all-around femminile. Appuntamento a domani (venerdì 24 ottobre, ore 09.00) con le prime finali di specialità: volteggio e parallele per le donne; corpo libero, cavallo e anelli per gli uomini. Non ci saranno italiani in gara. Rimanete con noi per cronaca e approfondimenti. Buon proseguimento di giornata su OA Sport. 15.38 Asia D’Amato è splendida quinta con 53.532, al su grande rientro internazionale dopo due anni difficili. Partenza un po’ in sordina tra trave (due sbilanciamenti evidenti) e corpo libero (un po’ troppo penalizzata), poi il ruggito tra volteggio e staggi per risalire fino a una splendida top-5. 🔗 Leggi su Oasport.it
