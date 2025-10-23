LIVE Ginnastica artistica Mondiali 2025 in DIRETTA | Melnikova pirotecnica D’Amato suona la carica

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.20 La gara ora è diventata imprevedibile nella corsa al podio: può succedere di tutto. Asia D’Amato deve provare a rimanere lì con la costanza. 14.19 Caylor è caduta alle parallele! Errore allo staggio alto, perde la presa e finisce a terra. Addio sogni di gloria anche per lei. 14.18 I prossimi passaggi cruciali: le parallele di Caylor, Nemour e Zhang e la trave di Wong. 14.17 Al momento D’Amato (25.700) è alle spalle di Kishi (26.466) e Sugihara (26.100), quarta posto provvisorio. Intanto Melnikova vola con 28.800. 14.16 Roshchina è caduta alla trave, solo 11. 🔗 Leggi su Oasport.it

