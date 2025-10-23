LIVE Ginnastica artistica Mondiali 2025 in DIRETTA | Melnikova al comando D’Amato rincorre

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.58 Ora la seconda rotazione: Sugihara, Melnikova, Schoenmaier, Caylor, Zhang, Nemour alle parallele asimmetriche. D’Amato si esibirà per seconda al corpo libero dopo Visser, mentre Roshchina e Wong saranno alla trave. 13.56 Angelina Melnikova ha fatto il suo con un ottimo dty alla travola, Caylor ha provato a emularla, Sugihara ha tenuto botta con un buon avvitamento e mezzo. Nemour ha osato con il doppio avvitamento, ma non lo ha ancora bene nelle corde e paga sensibilmente dazio: sei decimi di ritardo dopo una rotazione sono consistenti. Asia D’Amato non è stata impeccabile alla trave, ma ha migliorato di mezzo punto il riscontro della qualifica. 🔗 Leggi su Oasport.it

