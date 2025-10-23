LIVE Ginnastica artistica Mondiali 2025 in DIRETTA | inizia la finale all-around l’Italia spera con Asia D’Amato

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.41 Angelina Melnikova impeccabile con il dty, leggero saltello indietro all’arrivo. La russa ha incominciato bene la propria caccia all’oro. 13.40 La giapponese Aiko Sugihara ha ottenuto 13.900 con l’avvitamento e mezzo al volteggio: quattro decimi meglio di Nemour nonostante partisse con un D Score inferiore di quattro decimi. Ora Angelina Melnikova. 13.39 Leanne Wong ha ottenuto 13.900 alle parallele. 13.39 Visser ha terminato la propria prova, tra poco sui dieci centimetri salirà la nostra Asia D’Amato. 13.38 Nemour ottiene 13.466 per la sua prova sporca al volteggio. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Ginnastica artistica, Mondiali 2025 in DIRETTA: inizia la finale all-around, l’Italia spera con Asia D’Amato

