15.10 La rotazione al corpo libero: Schoenmaier, Caylor, Zhang, Nemour, Sugihara, Melnikova. Asia D'Amato si esibirà per ultima alle parallele asimmetriche, Wong per quarta al volteggio. 15.09 Inizia la quarta e ultima rotazione della finale all-around femminile dei Mondiali 2025 di ginnastica artistica. 15.07 Melnikova ha un corpo libero migliore di Nemour e Zhang, sulla carta è la candidata in pectore per l'oro. Asia ha delle buone parallele: deve difendersi per conservare una top-5 che sarebbe splendida al grande ritorno internazionale. 15.06 Zhang, Nemour e Melnikova andranno al corpo libero.

LIVE Ginnastica artistica, Mondiali 2025 in DIRETTA: incredibile lotta a tre per l'oro. Asia D'Amato recupera forte