LIVE Ginnastica artistica Mondiali 2025 in DIRETTA | finale all-around l’Italia spera con Asia D’Amato Melnikova lanciata
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.12 La gara inizierà alle ore 13.30 sulla pedana di Jakarta. Verrà incoronata la Reginetta della Polvere di Magnesio, la più completa sui quattro attrezzi. Si preannuncia un prova intensa e vibrante. 13.10 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della finale all-around femminile ai Mondiali 2025 di ginnastica artistica. La presentazione della finale all-around – Le speranze di Asia D’Amato – Le qualificate alle finali Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2025 di ginnastica artistica. Sulle pedane di Jakarta (Indonesia) si assegnano altre medaglie: dopo l’all-around maschile andato in scena, si disputa la finale del concorso generale individuale femminile. 🔗 Leggi su Oasport.it
