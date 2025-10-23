LIVE Ginnastica artistica Mondiali 2025 in DIRETTA | finale all-around l’Italia spera con Asia D’Amato Melnikova lanciata

Oasport.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.12 La gara inizierà alle ore 13.30 sulla pedana di Jakarta. Verrà incoronata la Reginetta della Polvere di Magnesio, la più completa sui quattro attrezzi. Si preannuncia un prova intensa e vibrante. 13.10 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della finale all-around femminile ai Mondiali 2025 di ginnastica artistica. La presentazione della finale all-around – Le speranze di Asia D’Amato – Le qualificate alle finali Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2025 di ginnastica artistica. Sulle pedane di Jakarta (Indonesia) si assegnano altre medaglie: dopo l’all-around maschile andato in scena, si disputa la finale del concorso generale individuale femminile. 🔗 Leggi su Oasport.it

live ginnastica artistica mondiali 2025 in diretta finale all around l8217italia spera con asia d8217amato melnikova lanciata

© Oasport.it - LIVE Ginnastica artistica, Mondiali 2025 in DIRETTA: finale all-around, l’Italia spera con Asia D’Amato. Melnikova lanciata

News recenti che potrebbero piacerti

live ginnastica artistica mondialiLIVE Ginnastica artistica, Mondiali 2025 in DIRETTA: Asia D’Amato prova a stupire nella finale all-around - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della finale all- Lo riporta oasport.it

live ginnastica artistica mondialiMondiali ginnastica artistica 2025 oggi: orari giovedì 23 ottobre, tv, streaming, italiane in gara, ordine di rotazione - Oggi giovedì 23 ottobre va in scena la quinta giornata dei Mondiali 2025 di ginnastica artistica. oasport.it scrive

live ginnastica artistica mondialiAl via a Giacarta i mondiali di ginnastica artistica. La nazionale italiana pronta a stupire. Bandito Israele dall’Indonesia - Bandito Israele dall’Indonesia Al via a Giacarta i mondiali di ginnastica artistica. blitzquotidiano.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Live Ginnastica Artistica Mondiali