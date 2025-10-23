CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della finale all-around – Le speranze di Asia D’Amato – Le qualificate alle finali Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2025 di ginnastica artistica. Sulle pedane di Jakarta (Indonesia) si assegnano altre medaglie: dopo l’all-around maschile andato in scena, si disputa la finale del concorso generale individuale femminile. Chi verrà incoronata come Reginetta della Polvere di Magnesio? La sfida sul giro completo si preannuncia particolarmente serrata e potenzialmente ricca di colpi di scena tra i quattro attrezzi. L’Italia si stringe attorno ad Asia D’Amato: la 22enne genovese, al grande ritorno in una rassegna iridata dopo quattro anni (nel 2021 conquistò l’argento al volteggio e fu dodicesima nell’all-around), ha superato il taglio con il tredicesimo punteggio a causa di qualche sbavatura, ma può assolutamente migliorare e regalarsi un risultato di pregio, fondamentale sulla strada per riemergere ai massimi livelli. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Ginnastica artistica, Mondiali 2025 in DIRETTA: Asia D’Amato prova a stupire nella finale all-around