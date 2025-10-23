LIVE Ginnastica artistica Mondiali 2025 in DIRETTA | Asia D’Amato prova a stupire nella finale all-around
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della finale all-around – Le speranze di Asia D’Amato – Le qualificate alle finali Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2025 di ginnastica artistica. Sulle pedane di Jakarta (Indonesia) si assegnano altre medaglie: dopo l’all-around maschile andato in scena, si disputa la finale del concorso generale individuale femminile. Chi verrà incoronata come Reginetta della Polvere di Magnesio? La sfida sul giro completo si preannuncia particolarmente serrata e potenzialmente ricca di colpi di scena tra i quattro attrezzi. L’Italia si stringe attorno ad Asia D’Amato: la 22enne genovese, al grande ritorno in una rassegna iridata dopo quattro anni (nel 2021 conquistò l’argento al volteggio e fu dodicesima nell’all-around), ha superato il taglio con il tredicesimo punteggio a causa di qualche sbavatura, ma può assolutamente migliorare e regalarsi un risultato di pregio, fondamentale sulla strada per riemergere ai massimi livelli. 🔗 Leggi su Oasport.it
Scopri altri approfondimenti
Avola, la giovane Marta Belfiore è campionessa regionale di ginnastica artistica - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Ginnastica artistica, Mondiali 2025 in DIRETTA: Asia D’Amato prova a stupire nella finale all-around - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della finale all- Scrive oasport.it
Mondiali ginnastica artistica 2025 oggi: orari giovedì 23 ottobre, tv, streaming, italiane in gara, ordine di rotazione - Oggi giovedì 23 ottobre va in scena la quinta giornata dei Mondiali 2025 di ginnastica artistica. oasport.it scrive
Mondiali di Ginnastica Artistica, l’Italia pronta a Giacarta con una squadra giovane e ambiziosa - 26 ottobre), rassegna che apre il nuovo quadriennio verso Los Angeles 2028 e che vedrà l’Italia presentarsi con una formazione che ... Come scrive sportface.it