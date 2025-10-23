LIVE Ciclismo su pista Mondiali 2025 in DIRETTA | Vece si ferma agli ottavi nella velocità Dalle 22.30 il quartetto femminile

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19:11 Per questo pomeriggio è tutto, grazie per averci seguito. Appuntamento a questa sera, con il quartetto femminile che aprirà la sessione serale alle 22.30, giocandosi un posto in finale. 19:08 Si chiude qua il pomeriggio di gare. Nel keirin Stefano Moro è uscito di scena nei ripescaggi, mentre Miriam Vece si è fermata agli ottavi di finale. 19:05 Ecco le otto qualificate ai quarti: Alina Lysenko (AIN), Ellesse Andrews (Aus), Iana Burlakova(AIN), Mina Sato (Jpn), Lauriane Genest (Cdn), Emma Finucane (Gbr), Van de Wouw (Ndl), Sophie Friedrich (Ger). 19:02 L’ultima qualificata è Alina Lysenko. 🔗 Leggi su Oasport.it

Ciclismo su pista, Mondiali 2025 in DIRETTA: Vece si ferma agli ottavi nella velocità. Dalle 22.30 il quartetto femminile