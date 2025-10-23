LIVE Ciclismo su pista Mondiali 2025 in DIRETTA | Vece avanza nella velocità Moro ai ripescaggi nel keirin
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:25 Harrie Lavreysen vince in scioltezza e si qualifica ai quarti di finale. 17:23 Harrie Lavreysen (Paesi Bassi), Vasilijus Lendel (Lituania), Minato Nakaishi (Giappone) e Mahmoud Elimbabi (Egitto), sono al via nella seconda batteria. 17:21 Fuori purtroppo Stefano Moro, che chiude quarto. Si qualifica Danylchuk. 17:19 Il nostro Stefano Moro è nella prima batteria, insieme a Bohdan Danylchuck (Ucraina), Tijmen Van Loon (Paesi Bassi) e Laurynas Vinskas (Lituania). 17:18 Si chiudono le qualificazioni nella velocità femminile, ci sono i ripescaggi del keirin maschile. 🔗 Leggi su Oasport.it
News recenti che potrebbero piacerti
NOTO - Ciclismo, la Toscana vince i campionati italiani Juniores su pista (in Sicilia): Emanuele Ferruzzi uno dei protagonisti. Galluzzino di origini chiantigiane (Panzano), un passato nelle categorie giovanili nelle file dell'Aquila Ponte a Ema e Sancascianese - facebook.com Vai su Facebook
“Campionati del Mondo su Pista”, le Azzurre convocate ed il programma delle gare in programma in terra cilena: https://pedalerosa.it/2025/10/campionati-del-mondo-su-pista-le-azzurre-convocate-ed-il-programma/… (#Ciclismo; #Cycling; #Pista; #MTB; #Ciclo - X Vai su X
LIVE Ciclismo su pista, Mondiali 2025 in DIRETTA: Moro costretto ai ripescaggi nel keirin. Ora Vece nella velocità - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:04 Ellesse Andrews quarta in 10. Segnala oasport.it
LIVE Ciclismo su pista, Mondiali 2025 in DIRETTA: Fidanza lontana dal podio, sesto il quartetto azzurro maschile - 18: Per oggi è tutto, appuntamento a domani pomeriggio per la prima sessione di giornata. oasport.it scrive
Ciclismo: al via oggi i Mondiali su pista in Cile - Si alza oggi il sipario sui Campionati Mondiali di ciclismo su pista 2025, in programma fino a domenica al Velódromo Peñalolén di Santiago. Secondo altarimini.it