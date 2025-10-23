CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:25 Harrie Lavreysen vince in scioltezza e si qualifica ai quarti di finale. 17:23 Harrie Lavreysen (Paesi Bassi), Vasilijus Lendel (Lituania), Minato Nakaishi (Giappone) e Mahmoud Elimbabi (Egitto), sono al via nella seconda batteria. 17:21 Fuori purtroppo Stefano Moro, che chiude quarto. Si qualifica Danylchuk. 17:19 Il nostro Stefano Moro è nella prima batteria, insieme a Bohdan Danylchuck (Ucraina), Tijmen Van Loon (Paesi Bassi) e Laurynas Vinskas (Lituania). 17:18 Si chiudono le qualificazioni nella velocità femminile, ci sono i ripescaggi del keirin maschile. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Ciclismo su pista, Mondiali 2025 in DIRETTA: Vece avanza nella velocità, Moro ai ripescaggi nel keirin