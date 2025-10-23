LIVE Ciclismo su pista Mondiali 2025 in DIRETTA | Vece avanza nella velocità Moro ai ripescaggi nel keirin

Oasport.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:25 Harrie Lavreysen vince in scioltezza e si qualifica ai quarti di finale. 17:23 Harrie Lavreysen (Paesi Bassi), Vasilijus Lendel (Lituania), Minato Nakaishi (Giappone) e Mahmoud Elimbabi (Egitto), sono al via nella seconda batteria. 17:21 Fuori purtroppo Stefano Moro, che chiude quarto. Si qualifica Danylchuk. 17:19 Il nostro Stefano Moro è nella prima batteria, insieme a Bohdan Danylchuck (Ucraina), Tijmen Van Loon (Paesi Bassi) e Laurynas Vinskas (Lituania). 17:18 Si chiudono le qualificazioni nella velocità femminile, ci sono i ripescaggi del keirin maschile. 🔗 Leggi su Oasport.it

live ciclismo su pista mondiali 2025 in diretta vece avanza nella velocit224 moro ai ripescaggi nel keirin

© Oasport.it - LIVE Ciclismo su pista, Mondiali 2025 in DIRETTA: Vece avanza nella velocità, Moro ai ripescaggi nel keirin

News recenti che potrebbero piacerti

live ciclismo pista mondialiLIVE Ciclismo su pista, Mondiali 2025 in DIRETTA: Moro costretto ai ripescaggi nel keirin. Ora Vece nella velocità - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:04 Ellesse Andrews quarta in 10. Segnala oasport.it

LIVE Ciclismo su pista, Mondiali 2025 in DIRETTA: Fidanza lontana dal podio, sesto il quartetto azzurro maschile - 18: Per oggi è tutto, appuntamento a domani pomeriggio per la prima sessione di giornata. oasport.it scrive

live ciclismo pista mondialiCiclismo: al via oggi i Mondiali su pista in Cile - Si alza oggi il sipario sui Campionati Mondiali di ciclismo su pista 2025, in programma fino a domenica al Velódromo Peñalolén di Santiago. Secondo altarimini.it

Cerca Video su questo argomento: Live Ciclismo Pista Mondiali