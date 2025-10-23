LIVE Ciclismo su pista Mondiali 2025 in DIRETTA | Vece agli ottavi nella velocità Moro eliminato nel keirin

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18:20 Passa Jabornikova per soli quattro millesimi! 18:18 Nell’undicesima batteria si sfidano Steffie Van Der Peet (Paesi Bassi) e Veronika Jabornikova (Repubblica Ceca). 18:17 Si qualifica Lauren Bell, eliminata Hankins. 18:17 Lauren Bell (Gbr) e Kayla Hankins (Usa) le protagoniste della decima batteria. 18:14 Mathilde Gros si qualifica agli ottavi, eliminata Verdugo. 18:12 Nella nona batteria ci sono Mathilde Gros (Fra) e Paola Verdugo (Mex). 18:11 Ha la meglio Biletska, eliminata Moir. 18:08 Tocca a Iona Moir (Gbr) e Alla Biletska (Ukr). 18:06 BRAVISSIMA MIRIAM! L’azzurra batte al fotofinish McCaig e si qualifica agli ottavi. 🔗 Leggi su Oasport.it

