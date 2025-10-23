LIVE Ciclismo su pista Mondiali 2025 in DIRETTA | terminato il keirin Vece si gioca i quarti di finale nella velocità

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18:51 Mina Sato (Jpn) e Alla Biletska (Ukr) nella quinta batteria. Dopo toccherà a Miriam Vece. 18:50 Trionfa la canadese, battuta di due centesimi la francese. 18:48 Lauriane Genest e Mathilde Gros protagoniste della quarta batteria. Favorita la canadese. 18:46 Emma Finucane si aggiudica la sfida con la connazionale britannica. 18:44 Emma Finucane e Lauren Bell nella terza batteria. 18:44 Vince Van de Wouw, eliminata la ceca. 18:43 Nella seconda batteria è sfida tra Hetty Van De Wouw (Nld) e Veronika Jabornikova (Cze). 18:42 Ai quarti la tedesca. 18:41 Ci sono Sophie Friedrich (Ger) e Ekaterina Evlanova (AIN) nella prima batteria. 🔗 Leggi su Oasport.it

