LIVE Ciclismo su pista Mondiali 2025 in DIRETTA | terminato il keirin Vece si gioca i quarti di finale nella velocità
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18:51 Mina Sato (Jpn) e Alla Biletska (Ukr) nella quinta batteria. Dopo toccherà a Miriam Vece. 18:50 Trionfa la canadese, battuta di due centesimi la francese. 18:48 Lauriane Genest e Mathilde Gros protagoniste della quarta batteria. Favorita la canadese. 18:46 Emma Finucane si aggiudica la sfida con la connazionale britannica. 18:44 Emma Finucane e Lauren Bell nella terza batteria. 18:44 Vince Van de Wouw, eliminata la ceca. 18:43 Nella seconda batteria è sfida tra Hetty Van De Wouw (Nld) e Veronika Jabornikova (Cze). 18:42 Ai quarti la tedesca. 18:41 Ci sono Sophie Friedrich (Ger) e Ekaterina Evlanova (AIN) nella prima batteria. 🔗 Leggi su Oasport.it
Scopri altri approfondimenti
NOTO - Ciclismo, la Toscana vince i campionati italiani Juniores su pista (in Sicilia): Emanuele Ferruzzi uno dei protagonisti. Galluzzino di origini chiantigiane (Panzano), un passato nelle categorie giovanili nelle file dell'Aquila Ponte a Ema e Sancascianese - facebook.com Vai su Facebook
“Campionati del Mondo su Pista”, le Azzurre convocate ed il programma delle gare in programma in terra cilena: https://pedalerosa.it/2025/10/campionati-del-mondo-su-pista-le-azzurre-convocate-ed-il-programma/… (#Ciclismo; #Cycling; #Pista; #MTB; #Ciclo - X Vai su X
LIVE Ciclismo su pista, Mondiali 2025 in DIRETTA: Vece agli ottavi nella velocità, Moro eliminato nel keirin - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18:36 Dell'ultima batteria si qualificano Yakovlev, Dakin, Hoffman e Danyluch. oasport.it scrive
LIVE Ciclismo su pista, Mondiali 2025 in DIRETTA: Fidanza lontana dal podio, sesto il quartetto azzurro maschile - 18: Per oggi è tutto, appuntamento a domani pomeriggio per la prima sessione di giornata. Lo riporta oasport.it
Ciclismo: al via oggi i Mondiali su pista in Cile - Si alza oggi il sipario sui Campionati Mondiali di ciclismo su pista 2025, in programma fino a domenica al Velódromo Peñalolén di Santiago. Come scrive altarimini.it