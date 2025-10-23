LIVE Ciclismo su pista Mondiali 2025 in DIRETTA | quarto Moro nel keirin dovrà passare dai ripescaggi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:31 Prima dei ripescaggi tocca le donne nella velocità, presente Miriam Vece. 16:28 Si qualificano Yakovlev e Kiriltsev. Quarto Stefano Moro, che dovrà passare dai ripescaggi. 16:25 Nikita Kiriltsev (AIN), Cristian David Ortega Fontalvo (Colombia), Sebastien Vigier (Francia), Mikhail Yakovlev (Israele), Stefano Moro (Italia) e Minato Nakaishi (Giappone), sono nell’ultima batteria. 16:23 Vince Paul davanti a Richardson. I due si qualificano direttamente ai quarti di finale. 16:21 Matthew Richardson (Gran Bretagna), Maximilian Dornbach (Germania), Shinji Nakano (Giappone), Laurynas Vinskas (Lituania), Tijmen van Loon (Paesi Bassi) e Nicholas Paul (Trinidad) sono i partenti della quinta batteria. 🔗 Leggi su Oasport.it

