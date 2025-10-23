CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.01: Al via il primo round dei quarti di finale della velocità femminile. Di fronte la tedesca Friedrich e la russa Lysenko 23.00: Come da pronostico il dominio azzurro in semifinale e medagliere sbloccato per la squadra azzurra. Australia che non riesce a centrare la finale per il bronzo che sarà tra Belgio e Gran bretagna con quest’ultima grande favorita 22.58: Rallentando nel finale l’Italia fa segnare 4’11?101 ed è SUL PODIO! Azzurre molto tranquille, straripanti dal primo km in poi 22.56: Al terzo km Italia avanti per 3?087 22.55: A metà gara Italia avanti per 0?717 22. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Ciclismo su pista, Mondiali 2025 in DIRETTA: quartetto femminile in finale con la Germania! Attesa per Consonni nell’eliminazione