LIVE Ciclismo su pista Mondiali 2025 in DIRETTA | Nulla da fare per Moro torna Vece nella velocità

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18:00 Si qualifica la sudamericana, nulla da fare per Nakazawa. 17:59 Lorena Stefany Cuadrado (Col) e Haruka Nakazawa (Jpn) sono le cicliste inserite nella quinta batteria. 17:58 Agli ottavi Lysenko, eliminata la giapponese. 17:55 Alina Lysenko (AIN) e Aki Sakai (Jpn) nella quarta batteria. 17:54 Vince Andrews, che approda agli ottavi. 17:53 Ellesse Andrews (Aus) e Izzati Izzah Asri Mohd (Mli) nella terza batteria. 17:52 Iana Burlakova aprroda agli ottavi, nulla da fare per Seremak. 17:51 Nella seconda batteria abbiamo Iana Burlakova (AIN) e Nikola Seremak (Pol). 🔗 Leggi su Oasport.it

