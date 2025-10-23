LIVE Ciclismo su pista Mondiali 2025 in DIRETTA | nel pomeriggio Moro nel keirin e Vece nella velocità

Oasport.it | 23 ott 2025

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:49 Stefano Moro nel keirin e Miriam Vece nella velocità sono i due italiani impegnati nella sessione pomeridiana. 15:46 La prova degli uomini si alternerà per tutto il pomeriggio con la sprint femminile. 15:43 Alle ore 16, dunque le 11 cilene, scatterà la prima prova di giornata: il keirin maschile. 15:40 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della seconda giornata dei mondiali di ciclismo su pista 2025 a Santiago, Cile. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della seconda giornata dei mondiali di ciclismo su pista 2025 a Santiago, Cile. 🔗 Leggi su Oasport.it

