LIVE Ciclismo su pista Mondiali 2025 in DIRETTA | nel pomeriggio Moro nel keirin e Vece nella velocità
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:49 Stefano Moro nel keirin e Miriam Vece nella velocità sono i due italiani impegnati nella sessione pomeridiana. 15:46 La prova degli uomini si alternerà per tutto il pomeriggio con la sprint femminile. 15:43 Alle ore 16, dunque le 11 cilene, scatterà la prima prova di giornata: il keirin maschile. 15:40 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della seconda giornata dei mondiali di ciclismo su pista 2025 a Santiago, Cile. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della seconda giornata dei mondiali di ciclismo su pista 2025 a Santiago, Cile. 🔗 Leggi su Oasport.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
NOTO - Ciclismo, la Toscana vince i campionati italiani Juniores su pista (in Sicilia): Emanuele Ferruzzi uno dei protagonisti. Galluzzino di origini chiantigiane (Panzano), un passato nelle categorie giovanili nelle file dell'Aquila Ponte a Ema e Sancascianese - facebook.com Vai su Facebook
“Campionati del Mondo su Pista”, le Azzurre convocate ed il programma delle gare in programma in terra cilena: https://pedalerosa.it/2025/10/campionati-del-mondo-su-pista-le-azzurre-convocate-ed-il-programma/… (#Ciclismo; #Cycling; #Pista; #MTB; #Ciclo - X Vai su X
LIVE Ciclismo su pista, Mondiali 2025 in DIRETTA: nel pomeriggio Moro nel keirin e Vece nella velocità - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:40 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della seconda giornata dei mondiali di ... oasport.it scrive
LIVE Ciclismo su pista, Mondiali 2025 in DIRETTA: Fidanza lontana dal podio, sesto il quartetto azzurro maschile - 18: Per oggi è tutto, appuntamento a domani pomeriggio per la prima sessione di giornata. Scrive oasport.it
Ciclismo: al via oggi i Mondiali su pista in Cile - Si alza oggi il sipario sui Campionati Mondiali di ciclismo su pista 2025, in programma fino a domenica al Velódromo Peñalolén di Santiago. Da altarimini.it