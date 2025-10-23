LIVE Ciclismo su pista Mondiali 2025 in DIRETTA | Moro costretto ai ripescaggi nel keirin Ora Vece nella velocità
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:50 Helena Casas arriva sul traguardo in 11.197. 16:49 Makaira Wallace chiude la prova in 11.060. 16:48 Iona Moir seconda in 10.559. 16:47 Nikola Seremak chiude la prova in 11.037. 16:46 Kayla Hankins chiude in 10.812. 16:45 10.820 per Paola Yuli Osuna Verdugo. 16:45 Emily Hayes chiude la prova in 10.852. 16:43 La polacca Urszula Los fa segnare il tempo di 11.324. 16:42 Shahd Mohamed in ultima posizione con 12.157. 16:40 Juliana Rendon Gaviria chiude la prova in 11.204. 16:39 Molly McGill taglia la linea dell’arrivo in 11.085. 16:37 Aki Sakai arriva sul traguardo in 10. 🔗 Leggi su Oasport.it
