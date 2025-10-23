LIVE Ciclismo su pista Mondiali 2025 in DIRETTA | inizia il keirin maschile Moro inserito nell’ultima batteria

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:18 Kevin Quintero, campione del mondo in questa specialità nel 2023, e Leigh Hoffman si qualificano al turno successivo. 16:15 Ecco i partenti nella quarta batteria: Leigh Hoffman (Australia), Ryan Dodyk (Canada), Kevin Santiago Quintero Chavarro (Colombia), Mahmoud Elimbabi (Egitto), Luca Spiegel (Germania) e Njisane Phillip (Norvegia). 16:13 Harry Ledingham-Horn vince il turno e si qualifica insieme a Mateusz Rudyk. 16:11 Oscar Lucas Vilar (Argentina), Nick Wammes (Canada), Santiago Ramirez Morales (Colombia), Tom Derache (Francia), Harry Ledingham-Horn (Gran Bretagna) e Mateusz Rudyk (Polonia) sono i sei corridori presenti nella terza batteria. 🔗 Leggi su Oasport.it

