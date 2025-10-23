CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.23: Sarà Chiara Consonni a rappresentare l’Italia nella gara ad eliminazione. Tante le specialiste ma l’italiana può tentare di dire la sua, serve una gara tatticamente perfetta 22.21. Non ci sarà l’Italia neppure nelle finali dell’inseguimento a squadre maschile. Gli azzurri in grande crescita, con una squadra molto giovane, hanno chiuso al settimo posto. Per l’oro si affronteranno Danimarca e Australia, per il bronzo di fronte Nuova Zelanda e Usa 22.18: Non ci sarà Italia a seguire nei quarti di finale della velocità femminile (Miriam Vece è uscita di scena negli ottavi) e nella semifinale del keirin (eliminazione di Moro nel ripescaggio) 22. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Ciclismo su pista, Mondiali 2025 in DIRETTA: il quartetto femminile vuole la finale. Attesa per Consonni