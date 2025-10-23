LIVE Ciclismo su pista Mondiali 2025 in DIRETTA | il quartetto femminile vuole la finale Attesa per Consonni
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.23: Sarà Chiara Consonni a rappresentare l’Italia nella gara ad eliminazione. Tante le specialiste ma l’italiana può tentare di dire la sua, serve una gara tatticamente perfetta 22.21. Non ci sarà l’Italia neppure nelle finali dell’inseguimento a squadre maschile. Gli azzurri in grande crescita, con una squadra molto giovane, hanno chiuso al settimo posto. Per l’oro si affronteranno Danimarca e Australia, per il bronzo di fronte Nuova Zelanda e Usa 22.18: Non ci sarà Italia a seguire nei quarti di finale della velocità femminile (Miriam Vece è uscita di scena negli ottavi) e nella semifinale del keirin (eliminazione di Moro nel ripescaggio) 22. 🔗 Leggi su Oasport.it
NOTO - Ciclismo, la Toscana vince i campionati italiani Juniores su pista (in Sicilia): Emanuele Ferruzzi uno dei protagonisti. Galluzzino di origini chiantigiane (Panzano), un passato nelle categorie giovanili nelle file dell'Aquila Ponte a Ema e Sancascianese - facebook.com Vai su Facebook
“Campionati del Mondo su Pista”, le Azzurre convocate ed il programma delle gare in programma in terra cilena: https://pedalerosa.it/2025/10/campionati-del-mondo-su-pista-le-azzurre-convocate-ed-il-programma/… (#Ciclismo; #Cycling; #Pista; #MTB; #Ciclo - X Vai su X
LIVE Ciclismo su pista, Mondiali 2025 in DIRETTA: Vece si ferma agli ottavi nella velocità. Dalle 22.30 il quartetto femminile - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19:11 Per questo pomeriggio è tutto, grazie per averci seguito. oasport.it scrive
LIVE Ciclismo su pista, Mondiali 2025 in DIRETTA: Fidanza lontana dal podio, sesto il quartetto azzurro maschile - 18: Per oggi è tutto, appuntamento a domani pomeriggio per la prima sessione di giornata. Scrive oasport.it
Ciclismo: al via oggi i Mondiali su pista in Cile - Si alza oggi il sipario sui Campionati Mondiali di ciclismo su pista 2025, in programma fino a domenica al Velódromo Peñalolén di Santiago. altarimini.it scrive