LIVE Ciclismo su pista Mondiali 2025 in DIRETTA | Fidanza lontana dal podio settimo il quartetto azzurro maschile
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1.01: Tra poco la finale per l’oro tra Olanda e Germania 1.00: BRONZO AUSTRALIA! Con il crono di 46?773 batte la Polonia che chiude con 48?033 0.59. Australie e Polonia pronte a giocarsi la medaglia di bronzo nel team sprint femminile 0.46: Ora le premiazioni dello scratch e poi le quattro finali del team sprint 0.45: La finale per l’oro sarà dunque tra Danimarca e Australia, mentre per il bronzo se la vedranno Nuova Zelanda e Usa 0.44: Straripante la Danimarca nella seconda parte di gare, la squadra danese vince la semifinale con 3’45?874, la Nuova Zelanda chiude con 3’48?985 e sfiderà il quartetto statunitense per il bronzo. 🔗 Leggi su Oasport.it
