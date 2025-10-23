LIVE Ciclismo su pista Mondiali 2025 in DIRETTA | azzurre per una medaglia con il quartetto possibili sorprese dal keirin
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della seconda giornata dei mondiali di ciclismo su pista 2025 a Santiago, Cile. Sono sei le gare in programma nella mattinata cilena. Il programma prevede due specialità che si alterneranno: il keirin maschile e la sprint femminile. Inizierà il keirin con il primo turno, dopo toccherà le donne scendere in pista per le qualificazioni della sprint. Ci saranno poi i ripescaggi nel maschile e a seguire i sedicesimi della prova femminile. Chiuderanno la sessione di gara i quarti di finale del keirin e gli ottavi della sprint. 🔗 Leggi su Oasport.it
