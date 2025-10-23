LIVE Berrettini-Norrie ATP Vienna 2025 in DIRETTA | l’azzurro vuole proseguire la risalita

Oasport.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di secondo turno dell’ATP 500 di Vienna tra Matteo Berrettini ed il britannico Cameron Norrie. Terzo confronto diretto in assoluto tra i due con il romano finora sempre vincitore. L’ultima sfida risale al primo turno degli Australian Open 2025 quando l’azzurro si impose per 3-1. Il vincente dell’incontro troverà ai quarti di finale l’australiano Alex De Minaur, che ieri ha regolato comodamente l’austriaco Misolic. Berrettini, ventinovenne romano, sta cercando di ritrovare la forma ed il suo tennis dopo aver fatto i conti con gli ennesimi infortuni. 🔗 Leggi su Oasport.it

live berrettini norrie atp vienna 2025 in diretta l8217azzurro vuole proseguire la risalita

© Oasport.it - LIVE Berrettini-Norrie, ATP Vienna 2025 in DIRETTA: l’azzurro vuole proseguire la risalita

Contenuti che potrebbero interessarti

live berrettini norrie atpLIVE Berrettini-Norrie, ATP Vienna 2025 in DIRETTA: match importante per la classifica ed il morale - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE  Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di secondo turno dell'ATP 500 di Vienna tra Matteo ... Da oasport.it

live berrettini norrie atpBerrettini-Popyrin 2-0, Atp Vienna: l'azzurro vola agli ottavi, sfiderà Norrie - Matteo sfida l'australiano: in palio la qualificazione al secondo turno dell'Open austriaco. Segnala msn.com

live berrettini norrie atpBerrettini-Norrie, secondo turno Atp 500 Vienna: orario, quando si gioca e dove vederla in tv - Il tennista romano ha superato in due set Alexei Popyrin all'esordio: un successo importante alla prima uscita sul veloce indoor della capitale austriaca ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Live Berrettini Norrie Atp