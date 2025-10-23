LIVE Berrettini-Norrie ATP Vienna 2025 in DIRETTA | l’azzurro vuole proseguire la risalita

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di secondo turno dell’ATP 500 di Vienna tra Matteo Berrettini ed il britannico Cameron Norrie. Terzo confronto diretto in assoluto tra i due con il romano finora sempre vincitore. L’ultima sfida risale al primo turno degli Australian Open 2025 quando l’azzurro si impose per 3-1. Il vincente dell’incontro troverà ai quarti di finale l’australiano Alex De Minaur, che ieri ha regolato comodamente l’austriaco Misolic. Berrettini, ventinovenne romano, sta cercando di ritrovare la forma ed il suo tennis dopo aver fatto i conti con gli ennesimi infortuni. 🔗 Leggi su Oasport.it

